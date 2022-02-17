Украина и ее западные партнеры говорят, что такое решение Кремля будет означать его выход из "Минска".

Внештатный советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ и блогер Алексей Арестович прокомментировал инициативу Госдумы признать "ЛДНР".

Об этом он заявил в эфире украинского YouTube-телевидения.

"Для нас это (признание – ред.)... вот не хочу говорить это слово, потому что вдруг они передумают... но я держу скрещенными пальцы. Но Путину отправлю бутылку коньяка лично, если он признает. Потому что это лучший выход для Украины. Наилучший. Мы сбрасываем с себя удавку Минских соглашений, которые не выполнены", - сказал Арестович.

Признание "ЛДНР" Россией: риски

Законопроект о признании марионеточного "правительства" "ЛДНР" в Госдуму подали российские коммунисты. После рассмотрения законодательной инициативы документ одобрили и передали на подпись Путину.

Это произошло на фоне растущей угрозы полномасштабного нападения РФ и усилением наступательных позиций России вокруг Украины. При этом в МИД России и в Кремле в последнее время все чаще вспоминают о якобы "невыполнении" Киевом "Минских договоренностей" на условиях Москвы.

Хотя международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что соглашения саботирует именно Кремль.

После принятия документа о "признании" оккупантов в МИД Украины предупредили о рисках для будущих переговоров Киева и Москвы по деоккупации ОРДЛО.

"В случае принятия решения о признании, Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми вытекающими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", - высказался глава МИД Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, немецкий канцлер Олаф Шольц назвал таково решение "политической катастрофой".

В Офисе президента Украины отметили, что уходом от "Минска" Москва подтверждает, что именно она является ответственной за отсутствие прогресса в переговорном процессе.

А госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя предложение Госдумы, ответил, что это "еще больше подрывает суверенитет Украины и ее территориальную целостность".

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