Захарченко заявил о готовности обменять пленных украинцев завтра в полдень

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявляет, что подписал "указ о помиловании" пленных украинцев, подлежащих предстоящему обмену. Об этом сообщают СМИ боевиков.

По его словам, процедура обмена назначена на 13:00 (по местному времени), то есть на 12:00 по Киеву.

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Как сообщал УНИАН, 25 декабря Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 170 граждан Украины.

15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «сделает все от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано как можно скорее», - сказал Путин, отвечая на просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

Медведчук попросил Путина «обратиться» к лидерам российских боевиков и провести первый этап обмена по формуле «всех на всех». По его словам, 380 человек могли бы вернуться домой: украинская сторона готова освободить 306 человек, российские боевики - 74 человека.

«Это был бы очень серьезный шаг в реализации Минских соглашений и вопросов мира на Донбассе», - сказал Медведчук.

25 декабря Медведчук заявил, что место и точное время обмена пленными 27 декабря установлено, но не обнародуется из соображений безопасности.