Геращенко заявила, что в плену у боевиков находятся уже 170 украинцев

Количество украинцев, которых незаконно удерживают боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе, продолжает расти.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко по итогам совещания в Администрации президента, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Во время встречи руководитель СБУ Василий Грицак озвучил новую цифру: на сегодняшний день число украинцев, незаконно задержанных боевиками, составляет 170.

"Это те граждане, чьи родственники или побратимы обратились в СБУ. Но не всех граждан представители ОРДЛО подтверждают, что они удерживают. На сегодняшний день они подтверждают только 97 человек, из них те, у кого установлено местонахождение, 74 гражданина, будут освобождены 27 декабря", - заявила Геращенко.