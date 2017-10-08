Изменение формата АТО: в Раде объяснили, кто будет руководить войсками на Донбассе

Предусмотренное президентским законопроектом №7163 изменение формата АТО в Донецкой и Луганской областях не означает, что там теперь всем будет руководить Генштаб ВСУ.

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко в эфире Эспрессо.TV.

По ее словам, ст. 9 документа говорит не об исключительной роли Генерального штаба Вооруженных сил, а о создании "Объединенного оперативного штаба" (ООШ), в состав которого войдут как представители различных военных и силовых органов, так и военно-гражданских администраций обеих областей.

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Этот объединенный оперативный штаб будет определять деятельность в зоне конфликта с российско-террористическими войсками размещенных там подразделений Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, а также органов государственной и местной власти.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада проголосовала за ряд важных законопроектов по Донбассу. Так, в первом чтении приняла законопроект о реинтеграцию Донбасса и признании России агрессором. Кроме того, нардепы на год продлили действие закона об особом статусе ОРДЛО в случае вывода войск.