На оккупированном Донбассе взорвался склад боеприпасов: около 20 погибших и раненых

На оккупированном Донбассе около 20 российских военных погибли и ранены в результате взрыва на складе боеприпасов.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сети Facebook.

В разведке подчеркнули, что в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжает расти количество преступлений и чрезвычайных происшествий.

«На блокпосту 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК в районе н.п. Ясиноватая в помещении для хранения оружия и боеприпасов произошел взрыв, погибли и ранены до 20 военнослужащих, которые пренебрегая мерами безопасности употребляли спиртные напитки и курили в этом помещении», - говорится в сообщении.

Кроме того, вследствие спора между российскими военными 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, который перерос в вооруженную стрельбу, один военнослужащий погиб и один тяжело ранен.