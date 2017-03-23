"Семерых боевиков ликвидировали сразу": волонтер о подробностях ожесточенных боев под Мариуполем
На опорном пункте перебили всех террористов, утверждает волонтер.
Волонтер центра "People's Project" Серж Марко рассказал подробности боя вблизи Водяного Донецкой области.
"Да, бой был на чужих позициях. Да, один морпех, прыгнув в окоп, убил троих. Но не врукопашную же! А из своего штатного автомата. По сути морпех сделал то, что два месяца назад не вышло у боевиков при штурме морпеховского опорника", - говорится в сообщении на его странице в Facebook.
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Волонтер рассказал, что на опорном пункте перебили всех террористов: "Семерых боевиков убили сразу. Около пяти были ранены".
Также, по его словам, морпехи заняли новые позиции и начали окапываться, но им не дали, поэтому три часа шел бой за опорник. "Танк сепаров не подбили, но два раза "прогоняли". На третий раз танк вернулся и выкатился на 200 метров к позиции и начал ее расстреливать в упор", - отметил Марко.
Кроме того, БМП украинских военных получила неслабо осколками и поврежденная вышла из боя. Морпехи были вынуждены отойти с захваченной позиции, против танка с автоматами не повоюешь, отметил волонтер.
"Остальные позиции в это время накрывала арта боевиков и "Грады"... Морпехи отошли с позиции без потерь. Потери были в одной группе, которая заходила на сепарский опорник. Пулеметная очередь и... трое раненых и двое убитых", - написал он.
"Результат боя - 2 погибших морпеха, 7 раненых. У противника 9 погибших и 13 раненых. В основном потери противника - это уничтоженые боевики на захваченной позиции", - рассказал Марко.