"Семерых боевиков ликвидировали сразу": волонтер о подробностях ожесточенных боев под Мариуполем

Волонтер центра "People's Project" Серж Марко рассказал подробности боя вблизи Водяного Донецкой области.

"Да, бой был на чужих позициях. Да, один морпех, прыгнув в окоп, убил троих. Но не врукопашную же! А из своего штатного автомата. По сути морпех сделал то, что два месяца назад не вышло у боевиков при штурме морпеховского опорника", - говорится в сообщении на его странице в Facebook.

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Волонтер рассказал, что на опорном пункте перебили всех террористов: "Семерых боевиков убили сразу. Около пяти были ранены".

Также, по его словам, морпехи заняли новые позиции и начали окапываться, но им не дали, поэтому три часа шел бой за опорник. "Танк сепаров не подбили, но два раза "прогоняли". На третий раз танк вернулся и выкатился на 200 метров к позиции и начал ее расстреливать в упор", - отметил Марко.

Кроме того, БМП украинских военных получила неслабо осколками и поврежденная вышла из боя. Морпехи были вынуждены отойти с захваченной позиции, против танка с автоматами не повоюешь, отметил волонтер.

"Остальные позиции в это время накрывала арта боевиков и "Грады"... Морпехи отошли с позиции без потерь. Потери были в одной группе, которая заходила на сепарский опорник. Пулеметная очередь и... трое раненых и двое убитых", - написал он.

"Результат боя - 2 погибших морпеха, 7 раненых. У противника 9 погибших и 13 раненых. В основном потери противника - это уничтоженые боевики на захваченной позиции", - рассказал Марко.