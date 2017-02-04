Более 10 штурмов и 7,5 тысяч выпущенных боеприпасов: в СЦКК рассказали, что Авдеевка пережила за последние пять суток

Об этом сегодня на брифинге о ситуации в Авдеевке заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко, сообщает Министерство обороны.

«В течение последних 5 суток российско-оккупационные войска 13 раз осуществляли штурмовые действия, направленные против подразделений Вооруженных сил Украины и мирного населения в районе Авдеевки. Более 7 тыс. 500 боеприпасов было выпущено по Авдеевке из тяжелого вооружения. 3 суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых массивов, всего 345 тонн боеприпасов, а это 8 заполненных вагонов, было выпущено по позициям сил АТО и мирным жителям Авдеевки», - сказал Петренко.

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По его словам, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно сложной и напряженной, но Вооруженные силы готовы к любому варианту развития событий, в то же время прилагают все усилия, чтобы произошло снижение напряжения и продолжилось выполнение Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

Разрушены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, есть жертвы среди населения и среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.