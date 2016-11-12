Танки, артиллерия и топливо: Россия перебрасывает войска на Донбасс

Вчера из России на отдельные временно оккупированные территории Донбасса переброшены очередная партия танков, 14 самоходных артиллерийских систем и топливо к ним.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Из России прибыла очередная партия подкрепление для боевиков. Через Свердловск (Довжанский) в направлении города Краснодон (Сорокино) доставлены 2 танка, в Ровеньки - 7 цистерн с горючим. Через район Саур-Могилы в направлении города Торез (Чистяково) проехали 10 танков, 2 САУ "Гвоздика". Эта техника ремонтировалась на российской территории", - сказал Лысенко.