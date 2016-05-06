На сегодня военные ВСУ обеспечены вещевым имуществом на 100% - начальник тыла

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник тыла ВСУ полковник Иван Гаврилюк сегодня на брифинге в Киеве.

«На сегодняшний день военнослужащие Вооруженных сил Украины благодаря усилиям министра обороны, начальника Генштаба, волонтеров... обеспечены по номенклатуре вещевого имущества на 100%», - заявил он.

«На данный момент проводится плановая сезонная замена обмундирования. Также создан резерв вещевого имущества, который составляет до 50 тысяч комплектов», - добавил Гаврилюк.

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