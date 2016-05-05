Как в Мариуполе проходили учения по обороне здания главка полиции от террористов (фоторепортаж)

Как сообщают в пресс-службе мариупольской полиции, в учениях приняли участие сотрудники полиции Донетчины совместно с Нацгвардией и службой по чрезвычайным ситуациям.

"Проанализировав десятки нападений боевиков на режимные объекты, полиция Донетчины разработала эффективный механизм защиты. Он расписан буквально по минутам", - отмечают в пресс-службе.

По легенде, более 200 человек приходят под управление полиции под видом "митингующих". Отряд полицейских со щитами создает барьер, к толпе выходит переговорщик, который предлагает гражданам сформировать инициативную группу для общения с руководством полиции. Однако вооруженные штурмовики убивают охрану и попадают на территорию главка сразу с двух входов.

За считанные минуты личный состав мобилизуется. Вводится в действие план "Крепость", отряд по обороне здания и снайперские расчеты занимают свои позиции и держат круговую оборону. Женщины срочно эвакуируются в убежище.

В это время по команде оперативного дежурного все подъезды к главку блокируются группами быстрого реагирования, нарядами приданных сил полиции, чтобы в зону противостояния не попали мирные жители. По сигналу тревоги на помощь полиции прибывают бойцы Нацгвардии на "Спартанах", которые перекрывают пути отхода "террористов" и дают нападавшим отпор.

Во дворе здания отпор нападавшим оказывают полицейские, которые ведут огонь на поражение из ДОТов. Штурмовые группы полиции из числа спецназовцев под прикрытием тяжелой техники за несколько минут "зачищают" территорию, преступников, которые по требованию полиции сдают оружие, задерживают и помещают в автозак.

Также в ходе комплексных учений полицейские отработали вариант, когда во время штурма загорается здание главка. Пожар быстро распространяется, но благодаря оперативному информированию сотрудников ГСЧС и четким действиям, его удается быстро потушить и эвакуировать из здания людей. Для тушения пожара спасатели развернули пожарную магистраль – 10 пожарных "рукавов".

"Уже второй раз мы проводим учения такого масштаба по захвату и освобождению здания главка. Почти 2 года назад такие события разворачивались в Мариупольском управлении полиции на ул. Геориевской, погибли правоохранители. На тот период сотрудники милиции не были готовы противостоять людям с оружием. Они выполняли свои непосредственные обязанности – раскрытие преступлений, охрана общественного правопорядка. Сегодня полицейские отличаются от прежней милиции в разы. Они способны с оружием в руках стать на защиту государства", - отметил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине прошли учения бойцов бригады быстрого реагирования Нацгвардии.