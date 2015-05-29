Боевики возобновили обстрелы в районе Донецкого аэропорта, ситуация усложняется

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он отметил, что в районе Донецкого аэропорта противник ведет плотный огонь из 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых пушек.

Также неспокойно в Марьинке и на прилегающих территориях. "В частности, наши позиции в поселке Березовое Марьинского района в течение получаса обстреливались из реактивных установок залпового огня "Град", - сказал Лысенко.

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По его словам, боевики ведут огонь не только по военным. Так, накануне утром из 120-миллиметровых минометов был обстрелян поселок Гранитное.

Кроме того, под Горловкой вчера вечером произошла перестрелка из стрелкового оружия, а из гранатометов - вблизи поселка Кирово.