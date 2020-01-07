Боевики на Рождество единожды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также в пресс-центре проинформировали, что ситуация на всех участках разведения сил и средств остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Как сообщал УНИАН, украинские военные на Донбассе записали поздравление с Рождеством.