На Донбассе с начала суток боевики один раз нарушили режим тишины

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На Донбассе с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеПод Мариуполем для украинских бойцов прозвучали звуки Jingle Bells

Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил, из вооружения БТР противник обстрелял позиции подразделений Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич".

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация на участках разведения сил и средств остается стабильной, режим тишины соблюдается.