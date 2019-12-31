На Донбассе с начала суток боевики один раз нарушили режим тишины
18:25, 31 декабря 2019Война
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Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Иллюстрация REUTERS
На Донбассе с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
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Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил, из вооружения БТР противник обстрелял позиции подразделений Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич".
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация на участках разведения сил и средств остается стабильной, режим тишины соблюдается.
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