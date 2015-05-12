Трое военнослужащих погибли за сутки в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеЗакон о запрете военнослужащим пользоваться мобильными в зоне АТО прошел первое чтение"За минувшие сутки в результате активных боевых действий и перестрелок мы потеряли трех наших воинов, один ранен", - сказал Лысенко.

По его словам, эти потери украинские силы получили на Донецком направлении и в пригороде Счастья.