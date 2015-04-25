За сутки погиб один украинский военный, двое ранены (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеРаненный в Широкино боец умер по дороге в больницу"За сутки в результате активных боевых действий один украинский воин погиб, двое получили ранения", - сказал Лысенко.