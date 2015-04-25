За сутки погиб один украинский военный, двое ранены (карта АТО)

19:26, 25 апреля 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, двое получили ранения.

Карта АТО 25 апреля 2015 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеРаненный в Широкино боец умер по дороге в больницу"За сутки в результате активных боевых действий один украинский воин погиб, двое получили ранения", - сказал Лысенко.

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