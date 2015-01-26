Количество пострадавших военных за сутки возросло до 25

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой.

«За минувшие сутки погибли 7 украинских военнослужащих, 25 были ранены», - отметил он.

Читайте такжеПод Санжаровкой на Донетчине продолжаются ожесточенные бои Как сообщал УНИАН, и.о. спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отмечал, что за сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли 7 украинских военных, 24 получили ранения.