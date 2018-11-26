В Кремле не ответили, почему атаковали украинские корабли в нейтральной зоне, объяснив это "действием по сценарию"

При этом Песков заверил, что Путину "лично докладывали" о появлении украинских кораблей возле оккупированного Крыма.

В Кремле не ответили, почему атаковали украинские корабли в нейтральной зоне, объяснив атаку действием по инструкции, хотя президенту РФ "лично докладывали" о появлении украинских кораблей возле оккупированного Крыма.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос УНИАН, почему украинские корабли были атакованы в нейтральных водах, когда возвращались на базу, Песков сказал: "Я не могу быть голословным, это было бы неправильно с моей точки зрения сейчас рассуждать об определенных географических координатах. Тем более в случае такой провокации".

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По его словам, надо руководствоваться заявлениями погранслужбы и уточнять детали в ФСБ РФ.

"Российские пограничники действовали в соответствии с планом, предусмотренным на случай прикрытия госграницы", - сказал он.

Как подчеркнул Песков, Россия действовала в соответствии с внутренним законодательством и международным правом.

Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину сразу доложили о появлении украинских кораблей, и дальше он "получал информацию на постоянной основе".

На вопрос УНИАН, принимал ли президент РФ лично решение об атаке, Песков ответил: "Нет. Я бы не стал называть это атакой, я бы назвал это действием необходимым по пересечению госграниц РФ. На этот счет у пограничников существует определенный сценарий, которым они руководствуются в подобных ситуациях".

"Речь идет о вторжении в территориальные воды РФ иностранных военных кораблей, причем эти иностранные военные корабли вошли в терводы России, не отвечая на никакие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на предложение воспользоваться лоцманскими услугами, и так далее, и тому подобное", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью «севшего на мель» танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шестеро украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, на 16.00.