Военные показали видео уничтожения российского беспилотника с вертолета Ми-24

Вражеский беспилотник "Орлан-10" обстреляли с вертолета.

Военные показали видео, как сбили российский беспилотник "Орлан-10" с помощью вертолета Ми-24.

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Запись опубликована на Facebook-странице Операции Объединенных сил. "Российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" маневрировал по высоте и по направлениям, но пилоты ОС не оставили ему шансов. Короткая очередь из вооружения ударного вертолета – вражеский беспилотник падает", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в районе Лисичанска Луганской области был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат. Экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил БПЛА "Орлан-10".