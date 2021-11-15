Прочувствовать историю на ощупь в Мукачевском замке "Паланок"

Сфотографироваться в средневековой кольчуге или с военными доспехами в руках, а также посетить смарт-музей с 3D-элементами и играми теперь можно в Мукачевском замке "Паланок" на Закарпатье. На днях здесь открыли новую экспозицию с целью привлечения большего количества туристов и презентации интересных исторических фактов появления и перестройки известной крепости. УНИАН также побывал на этом мероприятии.

Мукачевский замок "Паланок" в Закарпатской области хорошо известен многим украинцам – эта огромная по площади крепость (почти 14 тысяч квадратных метров), построенная на горе вулканического происхождения, до сих пор находится в прекрасном состоянии. Однако теперь здесь будут поражать туристов не только средневековые стены и археологические находки, но и новые интересные экспозиции, которые инициаторы развития замка обещают постоянно пополнять экспонатами.

Собственно, об этом и шла речь на днях во время презентации проекта "Хроники замка "Паланок", который Мукачевский исторический музей реализует в партнерстве с Ассоциацией проектных менеджеров "Ядро" при поддержке Украинского культурного фонда и программы "Смарт-музей" Европейского Союза.

Как рассказал во время презентации директор Мукачевского исторического музея Замок "Паланок" Михаил Белеканич, культурное учреждение постоянно развивается.

"Для того, чтобы оставаться интересным для посетителя, музею уже недостаточно быть "хранилищем" экспонатов, как это часто можно наблюдать. Музею нужно развиваться и меняться, приближаться к современникам, привлекая и сочетая современные интерактивные и цифровые технологии и интересный исторический контент. Поэтому новым проектом мы решили показать историю замка в интерактивном интересном формате, через цифровые элементы экспозиции, где представлены главные события и фигуры истории замка. Все это в целом должно вызвать интерес к изучению истории, привлекать туристов", – отметил он.

В частности, в рамках проекта "Хроники замка "Паланок" туристам презентовали "Сторожку солдата" – комнату-фотозону с реконструированными доспехами и одеждой разных эпох, а также смарт-музей.

"Замковая сторожа": как туристу стать средневековым воином

"Замковая сторожка" расположена рядом со входом в сам замок, уже в его внутренней части. В целом это небольшая комната, примерно 4 на 4 метра, которая вмещает стеллажи и деревянные вешалки, специальные подставки, старую мебель. Вдоль стен размещены полки, а на них – образцы обуви, изготовленной вручную, головные уборы, различное снаряжение. Отдельно на подставке – луки и мечи, на специальных крестообразных вешалках – средневековая одежда. Именно с этой комнаты и начинает презентацию ведущий эксперт-историк проекта Александр Шершун.

"Концепция комнаты – это фактически раздевалка, историческая сторожка, в которую солдат должен был забежать, одеться, взять доспехи и пойти в бой, – рассказывает эксперт. – Здесь представлены реконструированные костюмы лучника XIV века – с луком, стрелами, шлемом, верхней одеждой и даже нижним бельем; костюм XVI века и с более поздних времен жупан, который носили в этих краях, и который чем-то похож на казацкий, а также шапка, отороченная бобровой шерстью, и тому подобное. Из оружия здесь – сабля пехотинца XVIII века, шпага, меч XIV века, композитный лук, венгерский палаш. В целом мы перебрали уйму визуальных источников, чтобы подобрать вещи, которые бы максимально презентовали разные исторические эпохи Мукачевского замка", – говорит историк.

Во время изготовления стеллажа для оружия один из участников проекта использовал аутентичный проект XVI века. Мукачевский кузнец Роман Гайдельбахер изготовил оружие – сабли и мечи-палаши, все это выковали на протяжении последних 6 месяцев.

Оружие крепкое и максимально соответствует макетам, изображениям в исторических источниках. Туристы, которые посетят музей, смогут взять его, осмотреть, сфотографировать.

Шлемы, жупан, одежду, обувь туристы смогут одеть и сделать фото. "В память о впечатлениях, полученных в замке, посетитель может сделать незабываемую фотографию в открытой фотозоне, ощутив на себе весь вес средневековой кольчуги, взяв в руки тяжелый меч, надев шлем", – рассказывает Шершун.

Смарт-музей замка "Паланок": поучиться, поиграть и память о себе оставить

Экспозиционный зал смарт-музея состоит из 5 комнат, он размещен в верхней части замка. Сейчас работа над этой частью проекта еще не завершена, ведь в целом это сложный и длительный проект, на выполнение которого в течение двух лет предусмотрено 280 тысяч евро, рассказывает координатор проекта Ксения Охотник.

"К этому проекту привлечены 6 партнеров из трех стран – Венгрии, Словакии и Украины, а также шесть музеев, один из них в Украине – замок "Паланок". В целом цель проекта "Хроники замка "Паланок" – повышение интереса к замку как украинского, так и европейского туриста", – объясняет она.

По словам участников проекта, над концепцией проекта работали долго, изучая многочисленные материалы.

"Анализируя музей, мы пришли к выводу, что в замке "Паланок" есть пробел – отсутствует тематическая экспозиция об истории крепости, – рассказал Евгений Лукша, председатель правления Ассоциации проектных менеджеров "Ядро", который участвует в проекте. – Мы решили восполнить пробел специальной экспозицией. Поэтому сейчас здесь физические макеты замка – такого, каким, как считают исследователи, он был в разные эпохи, начиная со времени первых упоминаний о нем и по сей день".

Воссоздание замка в разные эпохи, как добавляет Шершун, является самой интересной частью экспозиции, ведь пока нет ни основательных археологических исследований крепости, ни архитектурных.

"...Для того, чтобы исследовать историю замка, узнать, как он развивался, нужно не одно десятилетие. Поэтому сейчас мы хотим положить начало этим исследованиям", – добавил Шершун.

На вопрос, откуда взялись макеты замка, представленные в экспозиции, историк рассказал, что это результаты кропотливой работы.

"Например, на одной из моделей XIV века посетитель сможет увидеть башню-донжон. Конечно, изображений башни-донжон Мукачевского замка с тех пор не сохранилось, поэтому нам пришлось воспроизводить ее, учитывая параметры других замков того времени. Также при моделировании использовали изображения аналогичных сооружений XVI века, применили их к рельефу мукачевской горы – и так получили наш макет", – поделился он.

Еще одна модель разработанная на основе гравюры 1613 года, для других макетов крепости уже было больше информации.

"В целом очень много материалов легло в основу каждого макета, к каждой модели был длительный путь, неделями продолжалось моделирование. Мы готовы к тому, что могут быть критические замечания, предложения, готовы их изучать, а наши модели сконструированы так, что их можно будет дополнять", – заявил Шершун.

Однако указанная экспозиция – это не только макеты замка в разные временные промежутки, это еще и 3D-модели замка, оцифрованные экспонаты, три монитора, два из которых управляются касанием (каждый посетитель сможет выбрать интересную для себя часть – события или персоны – просмотреть, прочитать, ознакомиться), игровые макеты для самых маленьких посетителей, экспонаты и интерактивное пространство, которые в хронологическом порядке рассказывают об истории замка.

По информации автора и исполнителя дизайн-проекта интерактивного пространства исторической экспозиции Владимира Цапука, во всем зале вдоль массивных стен проходит терракотовая линия, которая фактически является линией времени, на которой разворачивается история замка.

"Сперва посетитель видит оборонительную стену, которую можно взять в руки и самому построить. За ней оборонительный экспонат "пушка", из которой дети и взрослые могут выстрелить по специальному деревянному замку, в другом уголке – "стройматериалы" для арок, которые можно возводить своими руками. Так, поочередно, посетитель пройдет вдоль всей линии времени и окажется перед черной стеной, а она – для нас, современников, которые всегда стремятся оставить где-то свои надписи. Вот здесь и будут иметь для этого место. Мы предлагаем написать что-то и таким образом приобщиться к истории замка", – рассказал об экспозиции Цапук.

По словам координатора проекта Ксении Охотник, основная его идея заключается в том, чтобы каждая семья или группа, которая приедет в замок, могла увидеть его историю.

"И не только увидеть, но и коснуться ее, почувствовать, поиграть и приобщиться к ней", – пояснила она.

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О других старинных замках Закарпатья вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

Наталья Петервари

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