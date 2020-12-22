Где в Киеве в этом году искать новогоднюю сказку

В этом году из-за пандемии коронавируса украинцы, как и жители всего мира, остались без шумных гуляний на новогодне-рождественские праздники. Никаких массовых гуляний, концертов и спектаклей. Да чего уж там, даже на новогодний корпоратив толком не собраться! В Киеве, где традиционно на Новый год и Рождество устраивались самые масштабные празднования, в этом году решили ограничиться лишь тематическим рождественскими городками. УНИАН.Туризм разбирался, где в столице можно попытаться разыскать новогоднюю сказку.

За последние несколько лет киевляне и гости столицы уже привыкли к масштабной программе празднований Нового года и Рождества в центре Киева – в первую очередь на Софийской площади и Подоле. Ежегодно с 19 декабря, когда торжественно зажигается главная елка страны, и до середины января сюда сходились толпы желающих проникнуться праздничным духом. Ну а в новогоднюю ночь и на Рождество там устраивали большие концерты. Как вы уже поняли, в этом году всего этого не будет.

Тем не менее, центр Киева, чтобы хоть как-то поднять киевлянам настроение, все же украсили к праздникам и устроили там несколько рождественских городков. Стоит отметить, их в этом году по городу стало даже чуть больше, чем в прошлом – вероятно, чтобы как-то рассредоточить желающих окунуться в атмосферу праздника. В частности, добавились городки возле Арки Дружбы народов и возле Дворца «Украина».

Новогодний городок на Софийской площади

Главную елку страны на Софийской площади торжественно зажгли в День святого Николая – 19 декабря 2020 года. В этом году решили не привозить в столицу живое новогоднее дерево, вместо этого заменив его искусственным.

30-метровая конструкция еще до официального зажжения успела стать настоящей «елкой раздора». А все из-за шляпы, которую организаторы поначалу решили использовать на верхушке ели вместо традиционной Вифлеемской звезды. Дело в том, что тематика нынешнего новогоднего городка на Софийской – сказочный лес. Соответственно, в основе ели решили использовать гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами, саму ель украсили игрушками в виде шишек, желудей, белочек, грибочков и так далее, а на верхушку – водрузили «ведьмовскую» шляпу.

Впрочем, более приверженные традиционным ценностям украинцы такую оригинальность не оценили. Свое слово сказали и в ПЦУ. В итоге, пару дней фейсбук-холиваров, и шляпу сняли. А на ее место повесили уже привычную звезду.

Саму Софийскую площадь накрыли большим куполом из иллюминации – получилось весьма эффектно. Длина праздничных украшений составила целых 20 километров! Впрочем, и здесь не обошлось без эксцессов – такой уж он 2020 год: во время церемонии зажжения главной елки страны 19 декабря, сопровождающейся пиротехническим шоу, загорелась одна из гирлянд.

Изменилась и программа мероприятий на Софийской. Вместо концертов в этом году здесь будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков исключительно навынос. Из всех развлечений – разве что фотозоны и детский рождественский паровозик. Тем временем пускать на площадь будут партиями по 100 человек.

Вторая главная новогодняя локация столицы традиционно находится на контрактовой площади. Там уже также установили елку, в этом году украшенную тарелочкам с петриковской росписью, красными игрушками-яблочками, орехами и большим количеством желтых огоньков.

Также на площади уже установили киоски с едой и напитками, которые можно покупать навынос. А вот развлекательную часть городка на Контрактовой еще доделывают – там продолжают конструировать горку для тюбинга и каток.

Традиционно на Контрактовой работает колесо обозрения, привезенное в столицу пару лет назад на несколько недель и в итоге оставшееся здесь навсегда.

Кроме того, здесь появилось еще одно развлечение – светящаяся разными цветами искусственная елка-карусель. Особенно красиво она выглядит вечером, если идти по улице Петра Сагайдачного.

А вот по самой улице Сагайдачного в этом году решили не ставить рождественские декорации – сейчас здесь ездит только праздничный паровозик для детей.

Новогодний городок возле Арки Дружбы народов

Также в Киеве в этом году появилась новая полноценная праздничная локация – возле Арки Дружбы народов. Над лестницей от Европейской площади до площадки перед аркой повесили «покрывало» из белых огоньков под названием «Звездное небо», и получилось очень эффектно.

На самой площадке установили киоски с горячими напитками и праздничными угощениями, а также соорудили горку. На выходных там проходили международные соревнования сноубордистов и лыжников, вероятно, после этого горку начнут использовать для тюбинга. Также здесь планируют обустроить каток.

Кроме того, «накрыли» белыми гирляндами «мост Кличко», которые соединяет Арку Дружбы народов с Владимирской горкой, где гостей встречает «поле» из светящихся шаров.

К слову, в столичном управлении туризма разработали целый новогодний пешеходный маршрут по праздничным локациям Киева, благодаря которому организаторы рассчитывают рассредоточить посетителей и избежать столпотворений на конкретных локациях. Длина его в обе стороны составляет почти 8 километров, а состоит он из 7 локаций, каждая из которых украшена к праздникам:

Софийская Площадь

Арка Дружбы Народов

Велосипедно-пешеходный мост

Владимирская горка

Аллея художников

Андреевский спуск

Контрактовая площадь

Рождественский городок возле Офиса президента Украины

Праздничный городок, как и годом ранее, установили и возле президентского офиса на Банковой. Там уже традиционно появилась елка, которую 18 декабря торжественно зажгли президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой. По словам первой леди, нынешняя елка необычная – она украшена игрушками, эскизы для которых нарисовали дети с особыми образовательными потребностями.

Также здесь будет работать каток, карусель, фотозоны, резиденция Святого Николая и киоски с глинтвейном и сладостями. При этом, в отличие от всех остальных катков Киева, «президентский» будет бесплатным. Коньки можно будет принести с собой или взять напрокат безвозмездно на месте катания.

Новогодний городок возле Дворца «Украина»

Еще одна большая локация, появившаяся в Киеве в этом сезоне – «Містечко зимових розваг» возле Дворца «Украина». В администрации Печерского района столицы уверяют, что именно здесь будет находиться самая высокая горка в столице, а также просторный каток, take away фуд-зоны и яркая елка. Также на территории городка, поделенного на пять зон в целях безопасности, будет функционировать рождественская ярмарка, где можно будет приобрести праздничные сувениры и вкусности. Изюминкой городка станет Резиденция Святого Николая со сказочным дизайном.

При этом городок зимних развлечений возле Дворца «Украина» будет работать целых 2,5 месяца – до конца февраля. Организаторы также предупреждают, что для безопасного пребывания на локации необходимо будет соблюдать дистанцию ​​и находиться в защитных масках.

«Зимова країна» на ВДНХ

Уже не в первый год поток желающих проникнуться праздничной атмосферой на себя оттягивает ВДНХ, где с начала декабря вплоть до марта устраивают тематический парк развлечений «Зимова країна».

Эта локация открывается в столице первой – ее торжественное открытие состоялось еще 12 декабря, однако по факту локация начала работать еще с конца ноября, когда появились первые киоски с глинтвейном и перекусом, елка и праздничные декорации.

Сейчас там уже традиционно работает каток, горки для тюбинга, ярмарка новогодних игрушек «Різдвяна Фабрика Мрій», ярмарка сувениров, квест-комнаты, фуд-корты и резиденция Санты.

Главное преимущество этой локации – огромная территория, где можно легко рассредоточиться, что очень важно в наши карантинные времена. Помимо локаций, созданных специально под «Зимову країну», на ВДНХ работают и другие развлекательные точки: музеи, выставки, веревочный парк, выставка бабочек, кафе и многое другое. Также отсюда можно двинуться прогуляться ближе к Голосеевскому лесу.

Roshen Winter Village на Демеевской

Еще одна ранняя локация в Киеве – зимний городок возле кондитерской фабрики «Рошен» на территории Roshen Plaza, которую уже не первый год очень красиво украшают к новогодним праздникам гирляндами и иллюминацией. Эта локация работает с начала декабря.

В частности, здесь находится каток площадью 2 тысячи квадратных метров, а внутри катка установлена новогодняя елка. Здесь же есть несколько киосков, где можно купить горячие напитки и легкий перекус.

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Кроме того, новогодние елки традиционно установили в каждом районе столицы, чтоб никто не остался без кусочка праздника. Также рождественские локации будут организованы при некоторых жилых комплексах и торговых центрах.

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Как видим, в Киеве открылось множество новогодних локаций, куда можно будет отправиться проникнуться праздничным духом. Главное – соблюдайте дистанцию, носите маски, мойте руки и, по возможности, воздерживайтесь от походов в новогодние городки в праздничные и выходные дни, когда там будет больше всего людей.

Берегите себя и будьте здоровы. С наступающими!

Марина Григоренко

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