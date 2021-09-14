Кампания скидок началась в отелях в регионе Каппадокия, а затем распространилась на другие регионы.

Турецкие отели начали предоставлять скидки туристам, которые полностю привиты от COVID-19 или получили хотя бы одну дозу препарата.

Кампания скидок началась в отелях в регионе Каппадокия, а затем распространилась на другие регионы.

В частности, в отелях Каппадокии вакцинированным туристам делают 20% скидку, а в Килисе 50% для вакцинированных молодоженов, которые проводят медовый месяц в отеле.

В отелях города Ризе полностью привитым или получившим одну дозу вакцины от коронавируса предоставляют скидку в размере 10% от общей суммы проживания.

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Гостиничные операторы черноморского региона - Трабзона также ввели скидки на проживание для вакцинированных. Ассоциация туроператоров и туристических агентств Трабзона провела кампанию под лозунгом "Сделай вакцину - получи скидку". В частности, отель в Килисе начал кампанию со скидкой 50% на свадьбу пар, получивших вакцину от коронавируса, передает Turizm Gazetesi

Где еще поощряют вакцинированных

В рамках кампании вакцинации против коронавируса Греция делает "подарок" в размере 150 евро для поощрения молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

В Израиле ввели бесплатное питание для молодежи чтобы ускорить вакцинацию в столице страны Тель-Авиве, в центрах вакцинации начали проводить бесплатные выступления ди-джеев для привлечения молодежи. В некоторых городах страны бесплатное питание предоставляется тем, кто прошел вакцинацию. Некоторые музеи допускают тех, у кого есть вакцина от коронавируса.

В Дубае в некоторых ресторанах предлагаются скидки для вакцинированных. Применяются скидки в размере 10% на одну дозу вакцины и до 20% на две дозы вакцины.

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Автор: Ирина Погорелая