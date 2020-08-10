Flydubai возобновляет авиарейсы из Одессы в Дубай

Дубай возобновил прием иностранных туристов с 7 июля 2020 года.

Авиакомпания Flydubai, являющаяся "дочкой" государственного авиаперевозчика ОАЭ Emirates, с начала сентября 2020 года планирует возобновить авиарейсы между Дубаем (ОАЭ) и Одессой (Украина).

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Как сообщает "Пассажирский транспорт", в период с 5 по 29 сентября рейсы будут два раза в неделю - по вторникам и субботам, а с 1 по 24 октября - три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Авиаперелеты по маршруту "Одесса - Дубай" выполняются с 2013 года с различной регулярностью, однако из-за карантина были временно приостановлены.

Сообщается, что авиакомпания Flydubai будет выполнять рейсы из Одессы в Дубай на самолетах Boeing-737-800NG в двух классах обслуживания - эконом и бизнес.

При этом, согласно новым требованиям, связанным с пандемией COVID-19, все пассажиры должны будут иметь при регистрации распечатку анализа ПЦР-теста с негативным результатом на коронавирус, сделанный в сертифицированной лаборатории не ранее, чем за 96 часов до вылета. Сертификат должен быть переведен на английский или арабский язык.

От тестирования освобождаются дети до 12 лет, а также пассажиры со средними и тяжелыми нарушениями здоровья. При наличии только экспресс-теста пассажиру будет отказано в перевозке.

Как сообщал УНИАН.Туризм, Дубай возобновил прием иностранных туристов с 7 июля 2020 года. При этом гости, прибывающие в Дубай воздушным транспортом, обязаны убедиться, что они соответствуют всем требованиям, установленным для въезда в ОАЭ.

В частности, они должны заполнить «Декларацию о состоянии здоровья», зарегистрироваться в мобильном приложении COVID-19 DXB app и оформить туристическую страховку.

Также туристы обязаны сдать ПЦР-тест максимум за 96 часов до отправления и предъявить его отрицательный результат по прибытии в аэропорт Дубая. В противном случае, они будут проходить тестирование в аэропорту прибытия за свой счет.

Пассажиры с положительным результатом теста на COVID-19 обязаны провести 14 дней в самоизоляции дома или в обсерваторе, обозначенном правительством ОАЭ, и полностью оплатить расходы своего пребывания.

Вместе с тем в аэропорту Дубая с начала июля после карантина открылись лаунжи. При этом в лаунжах соблюдаются меры профилактики коронавируса, в том числе бесконтактная оплата, соблюдение социальной дистанции и усиленная дезинфекция поверхностей, к которым прикасаются пассажиры.

Вместо "шведского стола" гостям подаются блюда в индивидуальной упаковке, кроме того, выделена отдельная зона для пожилых пассажиров и семейных путешественников.

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