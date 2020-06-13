Греция 15 июня открывает границы для иностранных туристов

Также греческие власти увеличивают число медицинского персонала на островах.

Греция с 15 июня возобновляет международное авиасообщение и разрешает въезд иностранным туристам.

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Как сообщает "Немецкая волна", об этом сегодня заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис во время посещения острова Санторини.

"Очень приятно, находясь здесь, на Санторини, сообщить: Греция готова приветствовать туристов этим летом, делая их безопасность и здоровье приоритетом номер один", - сказал он.

Все туристы, прибывающие в Грецию из стран с высоким уровнем инфицирования коронавирусом, проходить тестирование. В зависимости от результатов туристы должны отбыть до 14 дней обсервации. Среди тех, кто прибывает из безопасных стран, тестирование будут делать выборочно.

Также греческие власти увеличили число медицинского персонала на популярных среди отдыхающих островах в Эгейском и Ионическом морях.

Как сообщил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас, перед началом нового туристического сезона на островах взяли на работу дополнительно 687 новых врачей и медсестер. Отделение интенсивной терапии оснащены 450 койками.

В прошлом году Грецию посетили 33 млн туристов, доход от туризма составил 19 млрд евро.

Грецию относительно мало задело распространение коронавирусной инфекции. По данным ресурса Worldometer, по состоянию на 13 июня в Греции в целом были инфицированы коронавирусом 3108 человек, выздоровели от болезни 1374, умерли 83 человека. Еще в середине мая в стране открылись сотни пляжей.

Как сообщал УНИАН, 5 июня глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Во время разговора министры выразили готовность возобновить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидситуации в странах.

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