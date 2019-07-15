Фестиваль «Ночь во Львове 2019» посетило почти 15 тысяч человек (фото)

Событие было насыщено неожиданными локациями, интересными экскурсиями, которые никого не оставили равнодушным.

С 12 по 14 июля во Львове проходил фестиваль «Ночь в Львове 2019».

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Событие было насыщено неожиданными локациями, интересными экскурсиями, которые никого не оставили равнодушным. Всего фестиваль посетило около 15 тысяч человек.

«В течение трех дней «Ночи во Львове» около 50 учреждений города работали до ночи. Мы очень рады, что мероприятия, которые мы подготовили, были интересны нашим гостям. Особенно приятно, что на мероприятия приходило много молодежи», – отметила Организатор фестиваля Марта Иванишин.

Больше всего желающих было приобщиться к экскурсиям «Нетуристический Львов», в Гарнизонном храме и его подземельях, в соборе святого Юра, много молодежи было в Национальном музее. Кроме того, немало людей в этом году пришли на экскурсии в кабинет городского головы Львова.