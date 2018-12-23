Во Львове сегодня возобновили работу все рождественские ярмарки

Возобновляют свою работу только те объекты, где нет необходимости применения приборов для подогрева.

Во Львове сегодня с 17.00 возобновили работу рождественские ярмарки, работа которых была 22 декабря приостановлена в связи со взрывом на ярмарке возле Оперного театра.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, такие рекомендации после проверок предоставили Сиховская и Галицкая районные комиссии.

Газовых баллонов в деревянных домиках не зафиксировали. Правда, возобновляют свою работу только те объекты, где нет необходимости применения приборов для подогрева. Возобновление работы других объектов торговли возможно по отдельному решению комиссии.

«Согласно акту проведения обследования объектов торговли рождественской ярмарки на проспекте Свободы (Галицкий район), площади Рынок (Галицкий район) и проспекте Красной Калины (Железнодорожный район), комиссией рекомендовано возобновить работу объектов торговли, где реализуется продукция, которая не требует применения подогревательных приборов, при соблюдении требований противопожарной безопасности, после 17.00 23 декабря 2018 года. Возобновление работы других объектов торговли возможно по отдельному решению комиссии», - сообщили в городском совете Львова.

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Как отмечается, комиссией в Галицком районе проведено обследование 82 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков) на пл. Рынок и 108 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков) на пр. Свободы по соблюдению правил противопожарной безопасности, наличию газового оборудования, электрических обогревающих устройств). Комиссией в Сиховском районе обследовано 11 деревянных домиков.

Проведенным обследованием не зафиксировано наличия газовых баллонов в деревянных домиках рождественской ярмарки.

В ходе проведенных обследований участникам рождественской ярмарки розданы листовки-памятки по соблюдению правил противопожарной безопасности.

22 декабря во Львовском городском совете состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации, произошедшей на Рождественской ярмарке в центре города. Комиссия приняла решение приостановить работу ярмарок на просп. Свободы, пл. Рынок и ул. Красной Калины на время работы районных комиссий по обследованию. Комиссии должны были до 17.00 23 декабря обследовать ярмарки на наличие газового оборудования и проверить состояние их противопожарной безопасности.