«Укрзализныця» назначила на 27 августа дополнительный поезд «Интерсити+» Киев - Львов

Ранее "Укрзализныця" в период праздничных дней с 24 по 27 августа назначила 5 дополнительных поездов.

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на 27 августа назначила дополнительный скоростной поезд «Интерсити+» по маршруту Киев - Львов – Киев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд "Интерсити+" №755 отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43, а в обратном направлении из Львова скоростной поезд №756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 5:18.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» назначила ко Дню Независимости 5 дополнительных поездов.

В частности, дополнительные поезда соединят Киев с Днепром, Хмельницким, Львовом и Ковелем.

Также назначен дополнительный пригородный поезд по маршруту Днепр – Геническ

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.