Фантастические пейзажи: в Боливии находится самая большая на планете соляная зеркальная пустыня (видео)

Если вы хотели побывать в Зазеркалье, это именно то место, что вам нужно.

Солончак Уюни в Боливии – самая большая соляная пустыня мира.

Уюни – высохшее соляное озеро на юге равнины Альтиплано. Находится оно на высоте около 3650 метров над уровнем моря. Площадь этого необычного места – 10 582 квадратных километров.

Поверхность боливийского солончака покрыта слоем поваренной соли толщиной 2-8 метров. Здесь содержится около 10 млрд тонн соли, из которых ежегодно добывается около 25 тысяч тонн.

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Во время сезона дождей соляную пустыню обволакивает тонкий слой воды. Территория превращается в самую большую на планете зеркальную поверхность. Чтобы увидеть такую невероятную красоту, сюда съезжаются туристы со всего мира. Также это место является главным транспортным маршрутом региона.