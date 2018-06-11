Фантастические пейзажи: в Боливии находится самая большая на планете соляная зеркальная пустыня (видео)

13:39, 11 июня 2018
Новости туризма
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Уюни – высохшее соляное озеро на юге равнины Альтиплано. Находится оно на высоте около 3650 метров над уровнем моря. Площадь этого необычного места – 10 582 квадратных километров.

Поверхность боливийского солончака покрыта слоем поваренной соли толщиной 2-8 метров. Здесь содержится около 10 млрд тонн соли, из которых ежегодно добывается около 25 тысяч тонн.

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Во время сезона дождей соляную пустыню обволакивает тонкий слой воды. Территория превращается в самую большую на планете зеркальную поверхность. Чтобы увидеть такую невероятную красоту, сюда съезжаются туристы со всего мира. Также это место является главным транспортным маршрутом региона.

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Теги: #Боливия#туризм#Самая сухая пустыня в мире