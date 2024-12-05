Новая фишинговая афера выглядит как официальное письмо от Apple.

Apple предупредила о новом способе мошенников завладеть вашими данными. Киберпреступники рассылают электронные письма от лица компании, в которых говорится, что действие вашего Apple ID приостановлено и его нужно срочно восстановить. Об этом сообщает издание TechRadar.

В письмах, которые разработаны таким образом, чтобы они выглядели максимально правдоподобными, с использованием логотипов, цветов и шрифтов Apple, предлагается быстрое решение: перейти по ссылке, которая ведет на фейковый экран входа в систему.

Если ввести там свои логин и пароль, хакеры украдут ваши учетные данные и потенциально смогут получить доступ к вашему аккаунту Apple.

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Apple просит проявлять осторожность и напоминает, что с выпусками iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11 Apple ID был переименован в Apple Account, поэтому важно обращать внимание на такие мелочи в тексте.

Кроме того, компания в целом не рассылает подобных сообщений, а в редких случаях пишет исключительно с электронной почты, которая заканчивается на @email.apple.com.

Пару лет назад Apple добавила в iOS Lockdown Mode для защиты iPhone. Это режим повышенной защиты, который применяется в том случае, если человек полагает, что стал жертвой таргетированной слежки, или его телефон заражен вредоносным ПО. Apple даже предложила хакерам рекордное вознаграждение за взлом этого режима.

Недавнее исследование показало, что iPhone - самый непопулярный подарок на Новый Год и зимние праздники. Явным лидером стали умные часы Apple Watch, а на втором месте по популярности идут планшеты.

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