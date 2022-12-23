Обойдется такое устройство в $329.

Каталог аксессуаров компании Lenovo пополнился интересным гаджетом Go Desk Station – это такая себе настольная станция 3 в 1, которая объединяет в себе веб-камеру, USB-хаб с множеством портов и беспроводную зарядку.

Вместе с тем производитель оснастил гаджет светодиодным индикатором и физической шторкой, которая закрывает объектив камеры, когда та не используется, поэтому за безопасность можно не переживать.

Что касается "вебки", то она пишет в 4K/30 кадров в секунду, имеет автофокус и функцию автоматического кадрирования, а лампа сама регулирует яркость в зависимости от окружающего освещения. Максимальная – 1600 люкс на расстоянии 0.5 метра. На выбор три цветовые температуры: 3000К (теплая), 4500К (холодная) и 6500К (дневной свет).

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В основании находится выдвижная беспроводная зарядка по протоколу Qi мощностью 15 Вт и хаб с портами USB Type-C (135 + 65 Вт), от которых можно зарядить ноутбук, а также два USB-A 3.1 и HDMI 2.0. Настроить положение лампы позволяет регулируемый кронштейн.

Старт продаж Lenovo Go Desk Station запланирован на март 2023-го. Обойдется такое устройство в $329.

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