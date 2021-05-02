Льюис Хэмилтон отпраздновал победу, а Макс Ферстаппен прорвался на второе место.

2 мая состоялся третий этап чемпионата Формулы-1 в сезоне 2021 года - Гран-при Португалии.

Победителем гонки стал представитель "Мерседес" - действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Серебро завоевал пилот от "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Гран-при Португалии.

Формула-1: результаты сезона

После трех этапов в личном зачете Хэмилтона и Ферстаппена разделяют 8 очков. У британца 69 зачетных пунктов, а у представителя Нидерландов - 61. В тройку также входит Норрис - 37 очков.

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" - 101 очко. У "Ред Булл" - 83, у "Макларена" - 53.

Следующая гонка состоится 9 мая - Гран-при Испании.

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Автор: Артем Будрин