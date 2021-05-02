Пилот Мерседеса выполнял сложные маневры / фото REUTERS
2 мая состоялся третий этап чемпионата Формулы-1 в сезоне 2021 года - Гран-при Португалии.
Победителем гонки стал представитель "Мерседес" - действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Серебро завоевал пилот от "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Гран-при Португалии.
фото f1-world.ru/
Формула-1: результаты сезона
- После трех этапов в личном зачете Хэмилтона и Ферстаппена разделяют 8 очков. У британца 69 зачетных пунктов, а у представителя Нидерландов - 61. В тройку также входит Норрис - 37 очков.
- В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" - 101 очко. У "Ред Булл" - 83, у "Макларена" - 53.
- Следующая гонка состоится 9 мая - Гран-при Испании.
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