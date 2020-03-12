В Греции без зрителей зажгли олимпийский огонь (фото, видео)

В древней Олимпии прошла церемония зажжения олимпийского огня

В Греции прошла церемония зажжения олимпийского огня Игр-2020, которые пройдут в Токио.

Торжественная церемония прошла без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

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Огонь от солнечных лучей при помощи параболического зеркала зажгла актриса Ксанти Георгиу.

На церемонии присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

После зажжения олимпийского огня стартовала его эстафета, которая пройдет на территории Греции до 19 марта. После этого огонь передадут оргкомитету Игр.

Видео опубликовано на странице Tokyo 2020 в Facebook.

Фото - REUTERS.

Напомним, Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, когда будет принято решение по возможному переносу Олимпиады-2020.