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В Греции без зрителей зажгли олимпийский огонь (фото, видео)

15:07, 12 марта 2020
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Церемония зажжения олимпийского огня / REUTERS

Торжественная церемония прошла без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

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Огонь от солнечных лучей при помощи параболического зеркала зажгла актриса Ксанти Георгиу.

На церемонии присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

После зажжения олимпийского огня стартовала его эстафета, которая пройдет на территории Греции до 19 марта. После этого огонь передадут оргкомитету Игр.

Видео опубликовано на странице Tokyo 2020 в Facebook.

Фото - REUTERS.

Церемония зажжения олимпийского огня / REUTERS
Церемония зажжения олимпийского огня / REUTERS
Церемония зажжения олимпийского огня / REUTERS
Церемония зажжения олимпийского огня / REUTERS

Напомним, Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, когда будет принято решение по возможному переносу Олимпиады-2020.

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