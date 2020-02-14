"Любите страстно": как украинские спортсмены поздравляли с Днем святого Валентина (фото)

Ольга Харлан - в объятиях итальянского фехтовальщика, Руслан Малиновский пишет стихи, а Андрей Шевченко позирует с супругой.

14 февраля отмечается День всех влюбленных. Известные украинские спортсмены поздравили своих половинок в сети.

Капитан "Динамо" Виктор Цыганков снимок с девушкой подписал: "С Днем святого Валентина! Я тебя люблю!".

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признался в любви супруге: "Любимая, нежная, милая, с Днем влюбленных, родная моя. С каждым днем люблю тебя все сильнее я".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко добавил фото с супругой Кристен Пазик. "Всегда, в любви, вместе", - написал Шевченко.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко разметил в Instagram фото со своей невестой Владой Седан.

Голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов выложил страстное фото, подписав его: "Страстно любите, страстно живите, страстно играйте!". Интересно, что Худжамов обнимает возлюбленную во вратарских перчатках.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук фото со своим возлюбленным, пловцом Михаилом Романчуком подписала так: "Ты лучший в мире. Лучший муж... Лучший друг... Люблю тебя".

Теннисист Сергей Стаховский снимок с женой Анфисой подписал следующим образом: "Любовь - это легко, когда вы в ней вдвоем. Люблю тебя бесконечно. Ты для меня все".

Саблистка Ольга Харлан разместила фото со своим бойфрендом - итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Легкоатлетка Юлия Левченко: "Вы - чье-то счастье".

УНИАН ранее также сообщал о том, что баскетболист сборной Украины сделал предложение девушке во время Матча звезд.