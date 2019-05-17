Знаменитая олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру в 25 лет

Немецкая биатлониста Лаура Дальмайер заявила, что больше не чувствует "стопроцентную страсть"

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер объявила о завершении карьеры в 25 лет.

Об этом немецкая биатлонистка сообщила в Instagram.

"Уважаемые фанаты, друзья и партнеры! Пришло время прощаться! После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру", - написала Дальмайер.

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Спортсменка отметила, что пережила в биатлоне великолепные моменты, но настало время попрощаться:

"С детства я полностью посвящала себя биатлону. Я пережила великолепные моменты, познакомилась с замечательными людьми, без которых все это было бы невозможно. Чтобы освободить место для новых приключений, мне пора закрыть биатлонную главу своей жизни".

Напомним, Дальмайер выигрывала золотые медали Олимпиады-2018 в спринте и гонке преследования, а также бронзовую награду в индивидуальной гонке. Кроме того, немка является семикратной чемпионкой мира и победительницей общего зачета Кубка мира 2016-2017.

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