Знаменитая олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру в 25 лет
Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер объявила о завершении карьеры в 25 лет.
Об этом немецкая биатлонистка сообщила в Instagram.
"Уважаемые фанаты, друзья и партнеры! Пришло время прощаться! После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру", - написала Дальмайер.
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Спортсменка отметила, что пережила в биатлоне великолепные моменты, но настало время попрощаться:
"С детства я полностью посвящала себя биатлону. Я пережила великолепные моменты, познакомилась с замечательными людьми, без которых все это было бы невозможно. Чтобы освободить место для новых приключений, мне пора закрыть биатлонную главу своей жизни".
Напомним, Дальмайер выигрывала золотые медали Олимпиады-2018 в спринте и гонке преследования, а также бронзовую награду в индивидуальной гонке. Кроме того, немка является семикратной чемпионкой мира и победительницей общего зачета Кубка мира 2016-2017.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская биатлонистка Елена Пидгрушная возобновит тренировки после проблем с сердцем.