Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Пидгрушная возобновит тренировки после проблем с сердцем

По результатам обследования врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом у биатлонистки.

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная продолжит спортивную карьеру.

Об этом сообщила сама спортсменка в комментарии сайту biathlon.com.ua после повторного прохождения обследования сердечной мышцы.

По результатам обследования врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом, в результате Пидгрушная сможет возобновить тренировки без ограничений.

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Напомним, 32-летняя биатлонистка досрочно завершила предыдущий сезон в средине февраля из-за обнаружения острой стадии миокардита (воспаления сердечной мышцы).

После консультаций с президентом федерации Владимиром Брынзаком и тренерами сборной принято решение, что предсезонную подготовку Пидгрушная будет проводить в общей группе вместе с Юлией Журавок, Надеждой Белкиной, Яной Бондарь, Дарьей Блашко, Ольгой Абрамовой и Анной Кривонос.

Тренировать их будут Валерий Лесников (функциональная подготовка), Владимир Махлаев и Александр Беланенко (стрельба).

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