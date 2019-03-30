Миннесота в овертайме обыграла Голден Стэйт, Бостон был сильнее Индианы в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. «Атланта» без украинца Алексея Леня не справилась с «Портлендом», «Миннесота» в овертайме дожала «Голден Стэйт», а «Юта» продлила домашнюю серию до пяти побед кряду, обыграв "Вашингтон". «Бостон» – «Индиана» 114:112 (35-25, 28-35, 26-31, 25-21) «Бостон»: Ирвинг (30), Хорфорд (19 + 7 подборов), Бэйнс (13 + 13 подборов), Тейтум (11), Смарт (6 + 4 перехватов) - старт; Моррис (7), Хэйворд (11), Розир (1), Браун (16) «Индиана»: Богданович (27), Янг (18 + 9 подборов), Тернер (15 + 11 подборов), Коллисон (12 + 7 передач), Мэттьюз (4) - старт; Сабонис (11 + 8 подборов), Лиф (12), МакДермотт (4), Джозеф (2), Эванс (7) «Атланта» – «Портленд» 98:118 (30-38, 21-22, 25-30, 22-28) «Атланта»: Янг (26 + 9 подборов + 7 передач), Коллинс (20), Хертер (11), Дедмон (7), Андерсон (6) - старт; Дэвис (6), Бембри (4), Картер (9), Адамс (6), Бэйзмор (3 + 7 подборов) «Портленд»: Лиллард (36 + 7 передач), Амину (17 + 11 подборов), Кантер (14 + 8 подборов), Лэйман(9), Харклесс (8 + 7 подборов) - старт; Лабиссьер (0), Коллинс (9 + 9 подборов), Ленард (2), Карри(12), Худ (5), Тернер (4), Трент мл. (0), Симонс (2) «Оклахома» – «Денвер» 105:115 (29-33, 23-23, 23-30, 30-29) «Оклахома»: Уэстбрук (27 + 9 подборов + 9 передач), Джордж (25 + 9 подборов), Адамс (16), Грант(10), Фергюсон (2) - старт; Ноэл (8 + 7 подборов), Моррис (3), Надер (5), Шредер (9) «Денвер»: Мюррэй (27 + 9 передач), Йокич (23 + 16 подборов), Миллсэп (14), Бартон (12), Харрис (8)- старт; Лайлс (3), Пламли (11), Крэйг (6), Моррис (4 + 7 передач), Бизли (7) «Миннесота» – «Голден Стэйт» 131:130 (ОТ) (27-32, 27-36, 32-18, 29-29, 16-15) «Миннесота»: Уиггинс (24 + 9 подборов + 6 фолов - 6 потерь), Окоги (21 + 4 перехватов), Таунс (15 + 13 подборов + 7 передач - 5 потерь), Джонс (12), Шарич (10 + 7 подборов) - старт; Толливер (14 + 9 подборов), Бэйтс-Диоп (0), Дженг (14 + 10 подборов), Бэйлесс (17), Рейнолдс (4) «Голден Стэйт»: Карри (37), Дюрэнт (23 + 12 подборов + 7 передач), Томпсон (20), Казинс (16 + 9 подборов + 6 фолов), Грин (9 + 10 подборов + 4 перехватов) - старт; МакКинни (0), Луни (4), Богут(0), Кук (5), Ливингстон (2), Игудала (14) «Юта» – «Вашингтон» 128:124 (39-30, 31-32, 22-28, 36-34) «Юта»: Митчелл (35 - 5 потерь), Инглс (18 + 10 передач), Рубио (17), Гобер (13 + 17 подборов), Фэйворс (6) - старт; Краудер (18), Ньянг (0), Сефолоша (4), О'Нил (6), Юдо (4), Нето (2), Корвер (5) «Вашингтон»: Бил (34), Портис (28 + 13 подборов + 4 перехватов), Браун мл. (15), Брайант (11 + 12 подборов), Саторански (7 + 9 передач) - старт; Паркер (15 + 6 фолов), Деккер (5), Рэндл (0), МакРэй (9) «Лейкерс» – «Шарлотт» 129:115 (33-35, 36-24, 32-32, 28-24) «Лейкерс»: Джеймс (27 + 9 передач - 6 потерь), Колдуэлл-Поуп (25), Кузма (20), МакГи (10 + 9 подборов), Рондо (7 + 17 передач + 5 перехватов) - старт; Уильямс (13), Вагнер (6), Бонга (0), Мачадо (0), Карусо (7), Стивенсон (14 + 13 подборов) «Шарлотт»: Уокер (24), Бэйкон (21), Бриджес (17), Уильямс (13), Бийомбо (5 + 9 подборов) - старт;Камински (13), Кидд-Гилкрист (0), Эрнангомес (4), Грэм (11), Монк (0), Лэмб (7)

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