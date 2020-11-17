Команда Русланя Ротаня в своей отборочной группе заняла только третье место.

Молодежная сборная Украины в заключительном матче квалификации на чемпионат Европы-2021 разгромила сверстников из Северной Ирландии.

Встреча прошла на стадионе "Колос" в Ковалевке и завершилась победой украинцев со счетом 3:0.

В составе нашей сборной отличились Владислав Бабогло, Евгений Исаенко и Николай Кухаревич.

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Отметим, что сборная Украины лишилась шансов выйти на Евро-2021 за два тура до финиша квалификации.

Украина U-21 - Северная Ирландия U-21 - 3:0

Голы: Бабогло, 68, Исаенко, 70, Кухаревич, 74

Украина U-21: Трубин, Дубинчак (Кравчук, 78), Снурницын, Бабогло, Якимец, Вантух, Бражко (Билошевский, 87), Ярмолюк (Михайленко, 90), Исаенко, Шевцов (Стецьков, 46), Кухаревич (Кравчук, 87)

Молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2021: что нужно знать

Сборная Украины выступала в одной группе с командами Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.

За два тура до финиша квалификации украинцы уступили Северной Ирландии, из-за чего досрочно потеряли шансы на выход на Евро-2021.

По итогам квалификации Украина в десяти матчах набрала 16 очков (5 побед, 1 ничья и 4 поражения) и финишировала на 3-м месте в своей отборочной группе, уступив Дании (25 очков в 9 играх) и Румыния (19 очков в 9 играх).

На Евро U-21 выходят победители групп, а также лучшие вторые места.

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Автор: Антон Дударь