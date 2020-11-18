Ближайший матч "Олимпика" в УПЛ находится под вопросом.

В донецком "Олимпике" произошла вспышка коронавируса.

Об этом в комментарии сайту Tribuna.com сообщил президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

"Заболело много людей - и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли - ждем, будем понимать ситуацию пофамильно к вечеру. Очень много больных - не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прям столько. Человек десять уже есть, но еще не все результаты известны", - рассказал Гельзин.

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Президент "Олимпика" пока не знает, состоится ли матч 10-го тура УПЛ против "Зари", который запланирован на 21 ноября:

"Нужно подождать. Нам дали количество, но пофамильно пока ситуация непонятна. Даже тренировки не проводим, хотя до сегодня команда тренировалась".

После девяти туров "Олимпик" занимает в УПЛ шестое место.

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Автор: Антон Дударь