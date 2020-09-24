Команда Сергея Реброва добилась неплохого результата в первом матче с "Мольде".

Венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров, в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в гостях сыграл вничью с норвежским "Мольде".

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Команды устроили настоящую голевую перестрелку. "Ференцварош" вел в счете, затем оказался в роли проигрывающей стороны, однако гол игрока сборной Украины Игоря Харатина принес венгерскому клубу ничью. На 87-й минуте он реализовал пенальти.

В составе "Ференцвароша" участие в матче также принимал украинец Александр Зубков, который вышел на замену на 73-й минуте.

"Мольде" - "Ференцварош" - 3:3

Голы: Джеймс, 55, Эйкрем, 65, Эллингсен, 83 - Боли, 7, Узуни, 52, Харатин, 87 (с пенальти)

"Ференцварош" в квалификации Лиги чемпионов: подробности

Команда Сергея Реброва начала свой путь в квалификации с первого раунда. В "Пути чемпионов" "Ференцварош" прошел шведский "Юргорден" (2:0), шотландский "Селтик" (2:1), а также "Динамо" Загреб (2:1).

Ответная встреча с "Мольде" пройдет в Будапеште 29 сентября. По ее итогам решится судьба путевки в групповой этап.

"Ференцварош" может пробиться в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 1996 года.

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Автор: Антон Дударь