Трехкратный чемпион Англии вернулся в АПЛ впервые за 16 лет

"Лидс Юнайтед" в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе английского футбола.

"Лидс Юнайтед" завоевал путевку в Английскую Премьер-лигу за тур до финиша сезона в Чемпионшипе.

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Команда под руководством аргентинца Марсело Бьелсы гарантировала себе одно из двух первых мест в турнирной таблице и выход в АПЛ после того, как "Вест Бромвич" уступил "Хаддерсфилду" (1:2) в 45-м туре.

В конце прошлого тысячелетия "Лидс" был заметным клубом на европейской футбольной карте. Команда регулярно выступала в еврокубках и сумела стать полуфиналистом Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Из-за финансовых проблем клуб покинул Премьер-лигу по итогам сезон-2003/04 и до сих пор не мог вернуться в элиту.

Также "Лидс" является трехкратным чемпионом Англии (1968/69, 1973/74, 1991/92), победителем Кубка Англии (1972), Кубка английской лиги (1968) и Суперкубка страны (1969, 1992).

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" проиграл "Арсеналу" и потерял шансы побить рекорд АПЛ.

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