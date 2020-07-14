В шаге от чемпионства: мадридский Реал продлил впечатляющую победную серию (видео)

"Реал" обыграл "Гранаду" и уже в следующем туре может стать чемпионом.

Мадридский "Реал" в 36-м туре чемпионата Испании на выезде обыграл "Гранаду" со счетом 2:1.

Подопечные Зинедина Зидана одержали девятую подряд победу в чемпионате.

После 36-го тура у "Реала" - 83 очка, а у главного конкурента "сливочных" "Барселоны" - 79.

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Теперь мадридцы находятся в шаге от чемпионства. Для того, чтобы завоевать титул, в оставшихся двух турах "Реалу" достаточно будет одной победы или двух ничьих, или даже любой потери очков со стороны "Барселоны".

Таким образом, "сливочные" могут выиграть титул уже в следующем туре, когда будут играть против "Вильярреала". В последнем туре им предстоит сыграть с "Леганесом".

"Гранада" - "Реал" - 1:2

Голы: Мачис, 50 - Менди, 10, Бензема, 16

"Гранада": Силва, В. Диас (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Диаш, Азиз, Эррера (Брайс, 75, Фулькье (Монторо, 54), Вико (Кортес, 75), Мачис (Кейбаши, 84), Фернандес

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Вальверде (Асенсио, 64), Бензема, Иско (Родриго, 64)

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале Ла Лиги.

Как сообщал УНИАН,"Барселона" в 36-м туре одержала победу над "Вальядолидом".

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