Президент "Динамо" приглашал тренера прошлым летом.

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис рассказал, что летом прошлого года вел переговоры с Сергеем Ребровым на предмет возвращения тренера.

Об этом Суркис сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Когда встал вопрос о смене тренера летом, естественно, первый звонок был ему. Более того, ему позвонил мой брат, я его об этом попросил. Это было наше совместное решение, что Ребров - номер один. Но он отказал, потому что он подписал контракт - сейчас ходят разные слухи, что он договорился со сборной. Но это его право. Ему был первый звонок, и он отказался", - сказал Суркис.

Также президент "Динамо" рассказал о том, почему клуб расстался с Ребровым в 2017 году:

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"Сергей отработал контракт, стал два раза чемпионом, потом не стал. Потом он пришел с теми требованиями, которые я, как президент клуба, выполнить не мог. Это были требования не по приобретению футболистов, а по отчислению - Хачериди, Гармаша, Рыбалки и еще кого-то одного. Но у меня с ними контракты, я не могу просто так выбросить футболистов, тем более очень высокооплачиваемых".

"Но я так чувствовал, что Сережа исчерпал себя на тот момент, и он хотел чего-то нового, обновления. У меня не было возможностей в связи с определенными причинами обновить ему команду. Я ему честно сказал, мы пожали руки", - добавил Суркис.

Сергей Ребров: карьера тренера

Ребров имеет успешный тренерский опыт у руля киевского клуба. С 2014-го по 2017-й год он дважды приводил команду к победе в чемпионате Украины. Также с "Динамо" он дважды выиграл Кубок Украины и один раз Суперкубок страны.

Затем специалист работал в "Аль-Ахли", с которым в 2018 году стал вице-чемпионом Саудовской Аравии.

С 2018 года Ребров тренирует "Ференцварош". Украинец дважды привел команду к титулу чемпиона Венгрии, а также впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов. В "Ференцвароше" он был признан лучшим тренером клуба за последние десять лет.

СМИ сообщали, что летом следующего года Ребров может сменить Андрея Шевченко у руля сборной Украины.

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Автор: Антон Дударь