Йесс Торуп считает, что "Гент" не сможет пройти "Динамо".

Бывший главный тренер "Гента" Йесс Торуп выразил мнение, что у бельгийского клуба нет шансов в противостоянии с киевским "Динамо" в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Слова Торупа приводит hln.be.

"Поверьте, у "Гента" действительно нет шансов против такого "Динамо". Но они должны быть смелыми и попытаться пройти киевлян. Знаю, что некоторые ребята играют в "Генте" ради таких матчей. В прошлом сезоне они набрались опыта, и теперь им нужно воспользоваться этой возможностью", - сказал Торуп.

"Я знаю "Динамо" достаточно хорошо, потому что часто видел их в прошлом году, когда мы разбирали "Александрию". Также я знаю Миккеля Дуэлунда, с которым я работал в "Мидтьюлланде", - добавил тренер.

Отметим, что Торуп был уволен из "Гента" в августе после двух подряд поражений команды на старте чемпионата Бельгии.

"Динамо" - "Гент": главное

"Динамо" проведет первый матч против "Гента" 23 сентября на выезде. Начало встречи - в 22.00. Ответная игра пройдет 29 сентября.

"Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда отбора, обыграв в Киеве нидерландский АЗ.

Серебряный призер Бельгии "Гент" также начал свой путь в отборе с третьего раунда. Команда обыграла венский "Рапид".

В составе "Гента" выступают сразу три украинца: воспитанник "Динамо" Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Перед матчем против "Рапида" из "Гента" был уволен главный тренер команды Ласло Болони - с формулировкой "из-за неблагоприятной атмосферы в команде". В частности, известно, что у Болони возникли разногласия с Яремчуком. Команду принял 38-летний Вим Де Деккер.

"Динамо" и "Гент" ранее играли друг против друга в квалификации ЛЧ 2010-2011. Тогда киевляне дважды обыграли бельгийцев - 3:0 и 3:1.

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Автор: Антон Дударь