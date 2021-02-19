Андрей Ярмоленко решил остаться в "Вест Хэме", чтобы попасть на Евро-2020.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отказался от нескольких выгодных денежных предложений в зимнее межсезонье.

Об этом в программе "Денисов Time" на YouTube сообщил телеведущий Александр Денисов, передает сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

Читайте такжеСтало известно, сколько Ярмоленко пропустит из-за травмыПо его словам, Ярмоленко решил остаться в "Вест Хэме", чтобы сыграть на Евро-2020 в составе сборной Украины.

"Андрей очень сфокусирован и очень мотивирован сыграть на Евро-2020. Сейчас для него это дороже, больше, чем деньги, это больше, чем что-либо. Потому как в зимний перерыв было сразу несколько предложений о том, чтобы Ярмоленко перешел в другой клуб, но страны эти не способствуют, чтобы тебя вызывали в сборную", - сказал Денисов.

Он также рассказал, куда звали Ярмоленко:

"Был конкретный интерес со стороны Саудовской Аравии и со стороны Северной Америки, со стороны Майами. Были лучше условия, но Ярмоленко прекрасно понимал, что в случае этого перехода, потеряет возможность сыграть на Евро, и он отказался от выгодных денежных предложений. Он решил остаться в "Вест Хэме", набрать форму и обязательно сыграть в сборной Украины на Евро".

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

В текущем сезоне на счету украинца 20 матчей, 3 гола и 3 ассиста в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь