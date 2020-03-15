УПЛ: Олимпик поделил очки с Ворсклой в первом матче после смены главного тренера

Команды обменялись голами.

В 23-м туре украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик" принимал полтавскую "Ворсклу".

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Команды сыграли вничью - 1:1.

Поединок прошел в Киеве на стадионе "Динамо" без зрителей из-за мировой пандемии коронавируса.

Номинальные хозяева вышли вперед на 21-й минуте, когда на добивании удачно сыграл Денис Баланюк. Через минуту в ворота "Олимпика" был назначен пенальти, но голкипер Артем Кичак отразил удар Эдина Шехича.

Полтавчанам все-таки удалось забить еще до перерыва - на 42-й минуте отличился Владислав Кулач. Во втором тайме самый реальный шанс вырвать победу был у Кане, но игрок "Ворсклы" ударом с разворота попал в штангу.

"Олимпик" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Баланюк, 21 - Кулач, 42

"Олимпик": Кичак, Ксенз, Гришко (Романовский, 75), Литвин, Лебеденко, Цымбалюк, Завийский, Кравченко (Балашов, 63), Политыло, Тейшейра (Чогадзе. 84), Баланюк

"Ворскла": Резник, Пердута, Баенко, Ндиайе, Якубу, Пуцлин (Ребенок, 79), Шехич (Кулач, 34), Кане, Скляр, Луизао (Васин, 69), Степанюк

Предупреждения: Кичак - Якубу, Скляр

На 22-й минуте Шехич не реализовал пенальти (вратарь)

"Олимпик" набрал 19 очков и занимает пятое место во второй шестерке УПЛ. "Ворскла" идет четвертой и опережает дончан на два пункта.

Для "Олимпика" это был первый матч после отставки главного тренера Висенте Гомеса и назначения Игоря Климовского.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" не смогло обыграть "Десну" на "Олимпийском".