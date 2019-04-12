Игрок Динамо и сборной Украины Шапаренко дал мастер-класс по ударам на точность (видео)

Николай Шапаренко провел тренировку для детей в рамках проекта "Футбик".

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко провел первую в жизни тренировку для ребятишек.

20-летний футболист продемонстрировал элемент из программы физической подготовки «змейка» и оценил работу маленьких спортсменов. Также в рамках познавательной программы «Футбик» хавбек принял участие в конкурсе на точность ударов в "колодец". Динамовец победил телевизионного ведущего с третьей попытки.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" понесло серьезные кадровые потери накануне очередного матча УПЛ против "Мариуполя", который состоится в субботу, 13 апреля.