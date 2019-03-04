Защитник Шахтера Матвиенко: готовимся к сложному матчу с Карпатами

Игрок донецкой команды ожидает непростого противостояния в очередном матче УПЛ в Харькове.

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с львовскими «Карпатами»

– Готовимся к сложному поединку. Надеюсь, покажем хорошую, содержательную игру и добьемся победы, - отметил игрок в комментарии официальному сайту донецкого клуба.

– После возобновления чемпионата Украины «Карпаты» разгромили «Ворсклу» и уступили в дерби ФК «Львов». О чем говорят эти результаты?

– Думаю, они продолжают искать свою игру. Скорее всего, этим обусловлены постоянные эксперименты с тактикой.

– В сентябре «Шахтер» крупно победил «Карпаты» – 6:1. Стоит ли ожидать болельщикам большого количества голов?

– Хотелось бы много забить и в матче в Харькове. Но мне кажется, поединок предстоит очень сложный.

– «Карпаты» демонстрируют атакующий футбол, часто варьируют тактические схемы, интересно противостоять таким командам?

– Если они будут так же смелы с нами, то это вдвойне интересно, потому что в основном с «Шахтером» в чемпионате Украины соперники действуют закрыто, выбирают оборонительную тактику, выжидают момент, чтобы реализовать контратаку.

– Что скажешь о лидере львовян Марьяне Шведе? Как против него играть?

– Швед очень хороший футболист, но «Карпаты», в первую очередь, сильны своим характером и сплоченностью. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех болельщиков «Шахтера» на ОСК «Металлист» поддержать нас в непростом поединке.

Матч «Шахтер» – «Карпаты» состоится 10 марта в Харькове. Начало в 17:00. Билеты можно приобрести на shakhtar.com и в кассах ОСК «Металлист».