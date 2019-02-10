Манчестер Сити с Зинченко в составе разгромил Челси в матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

В Манчестере завершился матч английской Премьер-лиги, в котором "Сити" принимал лондонский "Челси" и разгромил соперника.

Игра завершилась со счетом 6:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева поля уже в самом начале игры огорошили соперника мощным штурмом, забив первые четыре гола за 25 минут.

Счет в матче уже на 4-й минуте открыл Рахим Стерлинг. Спустя 9 минут, на 13-й Серхио Агуэрро забил второй гол, а еще спустя 6 минут - на 19-й - он сделал дубль и довел счет до 3:0. Наконец, на 25-й минуте, Илкай Гюндоган довыл счет до 4:0 в пользу "горожан".

После перерыва "Сити" не стал снижать обороты. На 56-й минуте Агуэрро реализовал пенальти и оформил собственный хет-трик - 5:0, а на 80-й минуте Стерлинг сделал дубль и подвел итог матчу - 6:0 в пользу "Сити".

В турнирной таблице у "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" по 65 очков и они делят между собой 1-2 места, но у "красных" одна игра в запасе. У "Челси" 50 баллов и 6-е место.