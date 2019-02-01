​​​​​​​Трансферная зима – 2019: от Соля до Салы

Наши футболисты, и игроки-легионеры украинских клубов уже нашли себе пристанище в Европе и за океаном. Так, в последний день трансферного окна Марьян Швед стал игроком шотландского «Селтика» из Глазго. Это – первый украинец в истории одной из самых титулованных и именитых шотландских команд. Несколько дней назад одного из самых ярких игроков-дебютантов национальной команды Украины образца осени-2019 «посватал» в шотландский клуб главный тренер сборной Андрей Шевченко. И местные спецы прислушались к мнению обладателя «Золотого мяча-2004». Приехав в Глазго буквально накануне закрытия окна, Швед успел пройти медосмотр, показал свои навыки, побывал на домашней игре «Селтика» и, на следующий день, подписал контракт. Правда, с одной существенной оговоркой. До апреля он возвращается в аренду… в «Карпаты». В своем родном клубе он проведет остаток сезона, а уже затем окончательно переедет в Глазго. Впрочем, времени для того, чтобы показать себя в Шотландии во всей красе, у него будет предостаточно. Контракт подписан сроком на 4,5 года, начиная с 31 января 2019 года. А значит, согласно документу, игрок может провести в шотландской Премьер-лиге полных четыре сезона. Другое дело, как получится на самом деле…

А вот Роман Безус уже успел блеснуть в Бельгии в новом для себя клубе после трансфера, совершенного в зимнее межсезонье-2019. Украинец перешел в «Гент» из «Сент-Трюйдена» буквально неделю назад, а 30 января дебютировал в своей новой команде, став одним из героев матча Кубка Бельгии. Начать вообще нужно с того, что «Гент» проводил ответный матч 1/2 финала Кубка Бельгии против «Остенде», и в стартовом составе вышли сразу три украинца: Роман Яремчук, Игорь Пластун и новичок Роман Безус. После домашней ничьей (2:2) «Генту» необходимо было обязательно забивать на выезде, но первый тайм оказался неудачным - на перерыв футболисты ушли при счете 2:0. Во второй половине игры «Гент» бросил все силы на спасение. На 84-й минуте счет стал 2:1, а на первой из пяти компенсированных минут Роман Безус сказал свое слово. Первый матч в основе - первый гол за «Гент». 2:2 в основное время, нулевая ничья в дополнительное – и судьба матча решалась в серии пенальти. Так получилось, что перед ударом Безуса преимущество было на стороне команды украинца. И он мог решить судьбу кубкового противостояния в пользу своей команды.

Нервы? Нет, украинец справился со своей задачей на «отлично» и вывел команду в финал турнира.

Что касается украинских футбольных клубов то они, к большому сожалению, не радуют своих поклонников громкими приобретениями уже достаточно давно. Если еще 3-4 года назад «марку» держало киевское «Динамо», а чуть позже последним заметным игроком от Украины на трансферном рынке оставался донецкий «Шахтер» то в последнее время и они не могу похвастать громкими соглашениями с мега цифрами в графе «стоимость трансфера» или «зарплата игрока».

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Даже самый громкий динамовский трансфер нынешней зимы – перехода Франа Соля, поначалу представлявшийся, как переезд в Киев потенциально самого высокооплачиваемого игрока команды, в итоге, таковым не стал. Переговорщикам из стана бело-голубых удалось умерить, хотя бы на время, финансовые аппетиты испанца, пока в клубе не поймут, насколько игрок им действительно дорог. Впрочем, Фран уже с первого дня - с контрольных матчей на сборах в межсезонье - своим игровым мастерством и активностью на футбольном поле стал доказывать собственную значимость. Впрочем, первым серьезным испытанием для него, как и для всей команды в 2019-м, станут игры 1/16 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса». Проход нескольких раундов плей-офф, пусть даже и второго по значимости еврокубка, существенно скажется и на репутации-рейтинге столичного клуба, и на его финансовом состоянии. Давно известно, что УЕФА не скупится на солидные призовые. Во многих других игровых видах спорта участники еврокубков, зачастую, могут только мечтать о деньгах, которые полагаются клубам из Лиги Европы, не говоря уже о суммах из призового фонда Лиги чемпионов.

Соль стал пока единственным приобретением Динамо в нынешнее межсезонье. Справедливости ради, отметим, что именно на его кандидатуре настаивал тренер киевлян Александр Хацкевич. Кстати, буквально накануне Хацкевич заметил: «Я доволен тем, что мы усилились этим нападающим. И за эту неделю, которую Соль с нами работал на первом сборе, было видно, что футболист он обученный. Переучивать его не нужно. И на адаптацию Франу время тоже не понадобится. Он тот футболист, который готов играть прямо сейчас», — заявил Хацкевич в одном из интервью. – «По итогам первого сбора могу сказать, что Соль очень быстро нашел взаимопонимание с ребятами. Он очень общительный человек. И даже во время матча, когда мы проигрывали после первого тайма 0:2, он в перерыве в раздевалке подбадривал наших молодых игроков: «У нас есть моменты, мы забьем!». Также Соль удивляется, почему большинство ребят на тренировках молчит. Он прямо заряжает всех энергией. Такое ощущение, что он в команде не неделю, а уже год».

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Приоритетная задача выполнена. Что дальше? Список игроков, которые интересны «Динамо», составляют полузащитники из динамовской же команды U-21 и еще ряд нападающих. На усиление, пожалуй самой проблемной линии в сегодняшней киевской команде, по слухам, претендуют Рикардо Гомеш (Партизан), Рашид Алиуи (Ним), Альфредо Морелос (Рейнджерс), Ришайро Живкович (Остенде), Роберт Берич (Сент-Этьен), Андрия Новакович (Фортуна, Ситтард), Рамон Миерес (Истра), Остап Мищук (ФК Львов U-21) и Диран Бебекян (ZBR Academy).

Лидером же на украинском трансферном рынке, как и в таблице национального первенства, является донецкий «Шахтер». Если киевляне якобы отдали за Соля 3,5 млн. евро, то горняки, по кулуарной информации, не поскупились выложить за израильтянина Манора Соломона почти в два раза больше – 6 млн. Плюс, они приобрели Валерия Бондаренко из «Александрии» (0,6 млн. евро, на замену Ярославу Ракицкому), бразильца Маркоса Антонио из португальского «Эшторила» и Даниила Сикана из львовских «Карпат». По двум последним игрокам нет ни официальных данных по их стоимости, ни информации из футбольных кулуаров.

Отдельного внимания заслуживает трансфер Манора. Полузащитник и воспитанник «Маккаби» из Петах-Тиквы считается, без преувеличения, «будущим израильского футбола». В составе первой команды дебютировал в ноябре 2016-го года. И сразу же уверенно завоевал место в стартовом списке. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В текущем сезоне 2018/19 — 2 гола в 12 поединках.

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Также футболист выступал за сборные Израиля всех возрастных категорий. В сентябре 2018-го дебютировал в национальной команде. В прошлом году он вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соломон предпочитает играть на позиции правого вингера, но может сыграть и слева, и на позиции центрального атакующего полузащитника.

Ну, и, конечно же, нельзя не вспомнить о самом громком трансфере нынешней зимы - переходе Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в российский «Зенит». Впрочем, об этом уже и так достаточно сказано. Игрок однозначно выбрал более сильный чемпионат, но принял совсем не однозначное решение в глазах болельщиков. Плюс, подставил под большое сомнение свою дальнейшую карьеру в национальной сборной. Впрочем, как отметил в одном из многочисленных комментариев последних дней экс-игрок сборной Украины Руслан Ротань – «Ярик знал, что делал».

Буквально в последний момент «Шахтер» покинул еще один игрок – Олег Данченко ушел в… российский «Енисей» из Красноярска. Впрочем, переход молодого дарования не вызовет столь громкой реакции общественности, как уход заслуженного игрока всего украинского футбола. Кстати, Данченко в свое время уже играл в аренде в российском же «Анжи» из Махачкалы. А в нынешнем сезоне, в составе горняков, дебютировал в матче Лиги чемпионов.

В свою очередь, остальные украинские клубы в нынешнее межсезонье, как и ранее, не отличаются особой активностью. Более того, стремясь «разгрузить» зарплатную ведомость, клубы не особо церемонятся с игроками, у которых заканчиваются контракты. Подавляющее большинство футболистов, которые на данный момент отчислены из своих команд, находятся в статусе свободных агентов.

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Исключений, в виде полузащитника луганской Зари Игоря Харатина, который ушел в «Ференцварош» из скромного чемпионата Венгрии, и нападающего Хорхе Карраскаля, проделавшего путь из львовских «Карпат» в аргентинский «Ривер Плейт» - раз-два и обчелся. Да, про переход Шведа мы уже упомянули.

Что интересно, в Европе нынешнее окно также не особо радует громкими трансферами. Как показывает практика прошлых лет, зима – не время для массовых покупок. Многие клубы стараются не приобретать игроков в зимнее межсезонье, боясь навредить уже собранному летом составу летом. Тем не, трансферы в январе и феврале совершаются, и, порой, бывают даже громкие переходы.

Так, в зимнее трансферное окно-2018 в английском футболе состоялась мега-сделка, когда нидерландец Вирджил Ван Дейк перешёл из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за €84 миллиона. Таким образом, Ван Дейк стал самым дорогим защитником в мире и остается им по сегодняшний день. Также, в то же межсезонье, игрок «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перешёл в каталонскую «Барселону» за 120+ (40 – бонусы) миллионов евро.

Но нынешнее межсезонье оказалось куда более скучным и практически не давало информационных поводов.

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Достаточно сказать, что самым дорогим трансфером зимы стал переход аргентинца Леандро Паредеса из уже упоминавшегося российского «Зенита» (Санкт-Петербург) во французский «Пари-Сен-Жермен». Арабские шейхи, владеющие французским клубом, провернули весьма сомнительную сделку с руководством российского «Газпрома» (читай – «Зенита»). Ведь сейчас она кажется намного более выгодной именно российской стороне. В свое время, у Паредеса было очень много авансов, но к 24 годам он их так и не отработал. Титулы – чемпиона и обладателя кубка страны он завоевывал только в родной Аргентине. А в Европе, куда перебрался еще 5 лет назад, ничего добиться так и не сумел. Ни в итальянских «Кьево», «Роме» и «Эмполи», ни в «Зените». Стать тем лидером команды, который поведет партнеров за собой на штурмы больших вершин, у него явно не получается. Правда, у ПСЖ практически нет конкурентов во Франции и титул чемпиона европейской страны он может выиграть уже в ближайшем мае, но ведь берут его совсем под другой турнир. Боссам клубы из столицы Франции нужна победа в Лиге чемпионов…

Второе-третье место делят покупки «Милана», который заплатил по 35 млн. евро за Лукаса Пакета из бразильского Фламенго и Кшиштофа Пентека из другой команды итальянской Серии А – «Дженоа» из Генуи. Насколько эти трансферы помогут «россонери» выбраться из затянувшегося многолетнего застойного цикла, увидим уже весной, когда команда будет биться если не за чемпионство в Серии А («Ювентус» уже вряд ли кому-то отдаст победу), то, как минимум, за место в призерах и долгожданное возвращение в Лигу чемпионов. Подумать только, «Милан» не выигрывал чемпионат Италии с 2011 года, вице-чемпионом не становился с 2012-го, а бронзовым призером – с 2013 года!

Одновременно приобретением двух игроков «Милан» потерял, пожалуй, свою главную звездочку. Аргентинец Гонсало Игуаин ушел в аренду в лондонский «Челси».

Остальные покупки были, так сказать, «точечными». Например, «Барселона» в течение последнего дня января значительно укрепила свою линию обороны. Были приобретены защитники Эмерсон из бразильского клуба «Атлетико Минейро» и Жана-Клера Тодибо из французской «Тулузы». Конечно, назвать эти приобретения громкими сейчас никак нельзя. Только со временем, играя в каталонском клубе, игроки смогут вырасти в великих, с титулами и прочими регалиями. Из более-менее именитых и раскрученных футболистов «Барса» лишь арендовала Кевина-Принса Боатенга у итальянского «Сассуоло».

А вот раскошелиться на дорогостоящие приобретения клуб в зимнее межсезонье так и не решился. Впрочем, как и остальные «сливки» европейского футбола.

Наконец, самой ужасной историей нынешнего трансферного межсезонья стал переход аргентинца Эмилиано Салы из французского «Нанта» в британский «Кардифф». Команда из Уэльса, выступающая в английской Премьер-лиге, купила игрока за рекордную для себя сумму - 15 миллионов фунтов стерлингов. Сала был представлен в новом клубе, рассказал, что он на «седьмом небе» от счастья, так как всю жизнь мечтал выступать в Премьер-лиге и… улетел назад во Францию. Попрощаться с друзьями-партнерами по «Нанту» и успеть вернуться назад, в Кардифф, к ближайшей тренировке.

Вечером 21 января частный самолёт, на котором Эмилиано Сала летел из Нанта в Кардифф, пропал с экранов радаров вблизи Нормандских островов. После этого началась поисково-спасательная операция, но обнаружить следы крушения самолёта сразу не удалось.

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Позже стало известно, что Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат перед тем, как самолёт, на котором он летел, пропал с радаров. Аргентинский портал Ole опубликовал последние аудиосообщения Салы:

"Я в самолете, который, кажется, сейчас развалится на куски, и я еду в Кардифф... Если через полтора часа обо мне не будет новостей, я не знаю, отправят ли они кого-то, чтобы меня искать, потому что они не найдут меня, но... вы знаете. Папа! Как мне страшно!"

Днём 24 января полиция объявила о прекращении поисков пропавшего борта.

Уже 31 января появилась информация о том, что обнаружены подушки, предположительно, с самолета, в котором летел Эмилиано…

Кирилл Стадниченко