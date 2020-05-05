"С удовольствием": Владимир Кличко готов бесплатно помогать Усику в подготовке к боям

Владимир Кличко рассказал, что уже работал спарринг-партнером Александра Усика.

Экс-чемпион мира Владимир Кличко заявил, что всегда готов помогать Александру Усику в подготовке к поединкам.

Об этом Кличко сказал порталу MixSport.

"Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад", - сказал Кличко.

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"Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно", - добавил экс-чемпион.

Кличко также оценил перспективы Усика в бою с Чисорой:

"Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Александр Гвоздик сделал прогноз на бой Усик - Чисора.