"Настоящий супертяж": украинец Гвоздик сделал прогноз на бой Усик - Чисора

Бывший чемпион мира верит в соотечественника.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от второго боя украинца Александра Усика в супертяжелом весе, который пройдет против британца Дерека Чисоры.

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Украинский боксер дал интервью Instagram-паблику Pro Boxing UA.

"Мне кажется, что Чисора - настоящий природный супертяж. Он не топовый спортсмен, но крепкий середняк. Это правильный соперник для Саши сейчас.

Он однозначно сильнее, чем Уизерспун, но все равно далеко не уровень Усика. Саша должен с ним разбираться без каких-либо проблем", - сказал Гвоздик.

Украинец также поделился собственными планами на будущее:

"Предпочтительнее было бы двигаться по линии WBO, потому что там сейчас нет чемпиона. Сейчас хорошие шансы там зацепиться. Хотелось бы двигаться в этом направлении, выиграть титул и постепенно хочется прийти к реваншу с Бетербиевым".

Гвоздик проиграл бой россиянину Артуру Бетербиеву в октябре прошлого года, потеряв титул чемпиона мира по версии WBC.

Поединок Александра Усика и Дерека Чисоры планировалось провести в мае, но вечер бокса был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее российский боксер назвал условие, при котором даст реванш украинцу Гвоздику.